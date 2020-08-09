وزير الداخلية يتابع الاستعدادات النهائية لإنتخابات الشيوخ وويؤكد مواصلة الجهد لتحقيق الامن والامان للوطن والمواطن

كتب طارق درويش

التقي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بقيادات الوزارة ومديري الادارات والامن علي مستوي الجمهورية

الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة خطة تأمين إنتخابات مجلس الشيوخ (2020).

فى بداية الإجتماع وجه السيد الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن

فى كافة أنحاء البلاد والتى أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وساهمت فى إستقرار الشارع

المصرى وتعزير مسيرة التنمية.. مؤكداً على مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل لاسيما فى

مجال تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة وإنفاذ قرارات حظر البناء.

وقد إستعرض السيد الوزير الخطط الأمنية التى إنتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين إنتخابات

مجلس الشيوخ 2020 ، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال

الإدلاء بأصواتهم .. وتابع سيادته عبر تقنية الفيديو كونفرانس إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات

الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على

مستوى الجمهورية.

ووجه السيد وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات

ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية،

وتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الإنتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ .. مؤكداً على أهمية

الإستفادة من التقنيات الأمنية الحديثة وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بالمديريات مع الغرفة

الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الإنتخابات ، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة

والمتحركة على كافة المحاور.. كما وجه سيادته بالتواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية

لمتابعة تنفيذ خطط تأمين العملية الإنتخابية من خلال توعية القوات والتحقق من المظهر الإنضباطى لها.

كما أكد سيادته أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية ، مشدداً على حسن معاملة

المواطنين وإحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات

الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمحيط اللجان

الإنتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين.

وفى نهاية الإجتماع أكد السيد/ محمود توفيق – وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التى تفرضها المرحلة

تتطلب العمل الدؤوب والإنضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم.. معرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة

قادرون على مواجهة تلك التحديات ويبذلون فى سبيل ذلك جهوداً جبارة تستحق التقدير.