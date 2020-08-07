تعرف على حركة مديري إدارات مرور القليوبية
القليوبية – هانى نور الدين
أصدر العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية حركة تنقلات لمديرى إدارات المرور في مراكز ومدن المحافظة وشملت الحركة نقل المقدم سعيد عبدالحليم من مرور قليوب إلي مرور عرب العليقات
والرائد هانى حجازى من القناطر الي مرور شبين القناطر والمقدم صلاح حافظ إلى مرور طوخ، والنقيب علي النواوى من مرور الخانكة إلي مرور القناطر الخيرية والمقدم محمد النوتى من مرور العرب إلى رئيس قسم مرور شبرا والنقيب امين ابو زيد رئيسا لوحدة مرور قليوب والرائد محمد منتصر لمرور بنها كما تضمنت الحركة تجديد الثقة للرائد صالح ابو غزالة رئيسا لمرور العبور.حماد