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تعرف على حركة مديري إدارات مرور القليوبية

تعرف على حركة مديري إدارات مرور القليوبية

القليوبية – هانى نور الدين

أصدر العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية حركة تنقلات لمديرى إدارات المرور في مراكز ومدن المحافظة وشملت الحركة نقل المقدم سعيد عبدالحليم من مرور قليوب إلي مرور عرب العليقات

والرائد هانى حجازى من القناطر الي مرور شبين القناطر والمقدم صلاح حافظ إلى مرور طوخ، والنقيب علي النواوى من مرور الخانكة إلي مرور القناطر الخيرية والمقدم محمد النوتى من مرور العرب إلى رئيس قسم مرور شبرا والنقيب امين ابو زيد رئيسا لوحدة مرور قليوب والرائد محمد منتصر لمرور بنها كما تضمنت الحركة تجديد الثقة للرائد صالح ابو غزالة رئيسا لمرور العبور.حماد

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