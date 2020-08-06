الاجهزة الامنية تلقي القبض علي 5 اشخاص تعدوا بالالفاظ المخدشة علي إعلامية مشهورة

كتب طارق درويش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (5 أشخاص) مرتكبى واقعة الإعتداء اللفظى على إحدى الإعلاميات أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ بمنطقة مارينا بمحافظة مطروح .. حيث قامت المذكورة ببث مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” يتضمن تعرضها للإعتداء اللفظى من قِبل بعض الأشخاص حال تواجدها بالشاطئ المشار إليه لطلبهم إلتقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك ، وقيامها على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وحال رفض الشاكية إلتقاط الصورة معهم وإحترام خصوصياتها ، تلفظ أحدهم بعبارة أثارت حفيظتها فحدثت بينهم مشادة كلامية تدخل على إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وإنصرفوا عقب ذلك وتلاحظ لهم قيامها بتصويرهم بهاتفها المحمول

تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتولت النيابة التحقيق