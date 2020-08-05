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عاجل ..الصحة العالمية” تعلن إرسال إمدادات طبية إلى لبنان

 

كشفت  منظمة الصحة العالمية اليوم /الأربعاء/ أنها ستنقل إمدادات طبية إلى لبنان لتغطية الاحتياجات في أعقاب انفجار ميناء العاصمة بيروت

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جاسارفيتش أن الإمدادات الطبية ستنقل جوا من دبي بالإمارات العربية المتحدة، مؤكدا استعداد المنطمة لتقديم المزيد من الدعم العاجل، حسبما نقلت قناة (إيه بي سي) الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن عملية النقل الجوي تأتي بناء على طلب من وزير الصحة اللبناني وأنه من المتوقع أن تصل الإمدادات إلى لبنان في وقت لاحق من اليوم.

يشار إلى أن انفجارا ضخما وقع بميناء العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء وأسفر عن مصرع قرابة 100 شخص وإصابة ألف آخرين.

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