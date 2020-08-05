جنايات القاهرة تنظر قضية الاستيلاء على ٥٠٠ مليار جنيه ممتلكات الدولة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة “١٨” برئاسة المستشار مجدي عبد الباري في الثاني والعشرين من أغسطس الحالي قضية فساد رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠ والمتهم فيها ١٧ شخصا بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ ٥٠٠ مليار جنيه مصري من أموال الدولة وذلك من خلال الاستيلاء على أراضي وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.

وتوصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أنه هناك تشكيل عصابي قاموا خلال الفترة ما بين شهر يوليو عام ٢٠٠٩ حتى شهر فبراير من العام الحالي ٢٠٢٠ وعلى مدار ١١ عاما قام المتهمين بتزوير محررات رسمية وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوي شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الاوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية و كذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي واخطارات قيد دعاوي والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها الي هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا الى كاتب أول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.