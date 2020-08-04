وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة ضد البلطجة والكيف والسلاح

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وتنفيذا لتعليمات الوزير محمود توفيق للقضاء علي البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى

الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات

الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق

النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (19 سلاح نارى ، بحوزة17متهم).. وذلك على

النحو التالى:

 (5) بنادق آلية .

 بندقية خرطوش.

 (13) فرد محلى.

 (29) طلقة مختلفة الأعيرة.

 ضبط (165) قطعة سلاح أبيض.

 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (32299) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

 (110) حكم جناية.

 (10101) حكم حبس جزئى.

 (2029) حكم حبس مستأنف.

 (15288) حكم غرامة.

 (4771) حكم مخالفة .

 فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (103) قضية مخدرات بحوزة (108) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

 كمية من مخدر البانجو وزنت ( 2,805كيلو جرام).

 كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 3,076 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 357 جرام).

 كمية من مخدر الشابو وزنت (330 جرام).

 كمية من مخدر البودرة وزنت ( 40 جرام).

 كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 886 جرام).

 كمية من مخدر الفودو وزنت (256 جرام).

 عدد (380) قرص مخدر.

 فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (10) متهمين.

 فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (311) دراجة نارية مخالفة.

 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط ( 25452) مخالفة مرورية.

 فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم

المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم .