جهود كبيرة لوزارة الداخليةخلال شهر للقضاء علي كل صور الاجرام التي تهدد السلام الاجتماعي والاقتصادي

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للقضاء علي كل صور الاجرام والخروج علي القانون والتصدي للجرائم الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد الوطني و الجهود الكبيرة لمجابهة مرض كورونا وتنفيذ الاحكام القضائية والقضاء علي حائزى الأسلحة النارية ومناهضة اعمال البلطجة ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام

القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر

على الإقتصاد القومى للبلاد.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ

إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.. فقد واصلت

أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه

تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى ، أسفرت جهودها خلال شهر .. عن تحقيق النتائج الإيجابية

التالية:

فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا ضبط (29186) قضية تموينية متنوعة .

 ضبط (256) مقهى مخالف.

 غلق (9) أماكن أنشطة تعليمية مخالفة.

 غلق (9912) محل مخالف لقرار الغلق.

 فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 66836 سائق نقل جماعى).

فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء

 تم ضبط عدد (2254 شخص) بإجمالى عدد (2216 مبنى).

فى مجال الأمن العام

 إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط

وبورسعيد) ، وكذا منطقة السحر والجمال بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط

خلالها (1043متهم).. وبحوزتهم (44 قطعة سلاح نارى – 76 طلقة مختلفة الأعيرة- 4 قطع

سلاح أبيض). (46) قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (6,470 كيلو جرام لنبات البانجو

المخدر – 750 جرام لمخدر الحشيش – 1,049 كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد 198 قرص

مخدر).

 كما تم تنفيذ (15059) حكم قضائى متنوع، وضبط (2606) قضية متنوعة.

 تأمين تنفيذ (117) قرار إزالة تعديات متنوعة.

 ضبط وفحص (10298) عنصر إجرامى شديد الخطورة.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

 ضبـط ( عدد 3654 قطعة سلاح نارى ) غير مرخصة بحوزة (3101) متهم.. وذلك على النحو

التالى : (1 جرينوف – 1رشاش – 343 بندقية آلية – 700 بندقية مششخنة وغير

مششخنة; – 176مسدس – 2433فرد محلى – 6140 طلقة مختلفة الأعيرة).

 ضبط (1) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

 ضبط (5813) قطعة سلاح أبيض.

 ضبط (39) تشكيل عصابى، ضموا (107) متهم، إرتكبوا (232) حادث.

 ضبط (527) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (7

بنادق آلية – 9 بنادق غير مششخنة8 مسدس – 159فرد محلى – 359سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام

 تنفيذ (1911026) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

(8356) حكم جناية من بينها (9 أحكام بالإعدام – 290حكم بالسجن المؤبد).

 ( حكم حبس جزئى.(108738) حكم حبس مستأنف.

(9384 حكم غرامة.(283335) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

 تم ضبط (4645) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (4964) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

 كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (6 طن و 851,432 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الحشيش وزنت (288,112 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الهيروين وزنت (55,458 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الأفيون وزنت (4,847 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الإستروكس وزنت (48,533 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الفودو وزنت (9,201 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الشابو وزنت (20,451 كيلو جرام).

 كمية من البودرة المخدرة وزنت (8,327 كيلو جرام).

 عدد (89917) قرص مخدر.

 كمية من مخدر الكيتامين بلغت (850 جرام).

فى مجال ضبط القضايا النوعية

 إعادة (16) سيارة مُبلغ بسرقتها.

 ضبط (721) قضية أحداث.

 ضبط (989) قضية مصنفات فنية.

 ضبط (16919) قضية مرافق عامة.

 ضبط (740940) مخالفة مرورية متنوعة.

 كشف غموض (168) حادث (خطف – قتل – سرقة بالإكراه – حريق عمد – إنتحال صفة)

بإجمالى (314) متهم.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

 أسفرت الجهود عن ضبط (136) قضية بإجمالى (156) متهم .. بمضبوطات تجاوزت (4

أطنان).

فى مجال الأمن الإقتصادى

 فى مجال القضايا التموينية:

– ضبط (37868 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى:

 ضبط (443) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (31299إسطوانة).. تقدر قيمة

الغاز المدعم 4225365 جنيه).

 ضبط (87) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1004110لتر).

 ضبط (326) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت

(99,688 طن – 720 عبوة – 37 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

 ضبط (49) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (29,376طن – 1202

عبوة – 6500 قطعة ) سلع مُدعمة متنوعة.

 فى مجال قضايا التيار الكهربائى:

 ضبط (306433) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة

المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد

(192215046 جنيه) .

 فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

 ضبط (4874) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (472) قضية

ضرائب عامة، كشف (476) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (232) قضية فى

مجال الجمارك، (48) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (987) قضية

تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (758) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط

(33) قضية فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال-

تهريب جمركى بضائع&;، (7) قضايا فى مجال إختلاس المال العام والإستيلاء عليه، (21)

قضية إحتيال مصرفى- إحتيال عبر الإنترنت- غسل أموال– كسب غير مشروع.. بقيمة بلغت

(9034930449 جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية

المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.