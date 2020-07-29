استعدادات امنية مكثفة بوزارة الداخليةلإستقبال عيد الفطر المبارك

كتب طارق درويش

في اطار تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واتخاذ التدابير القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الإنتشار

الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441ه، وتنفيذاً

للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على

الصحة العامة.. فقد قامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية

واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط

وحماية وتأمين المواطنين