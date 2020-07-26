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جهود كبيرة لوزارة الداخلية لمواجهة كافة اشكال الجريمة الاقتصادية

كتب طارق درويش

في اطار الجهوود التي تبذلها وزارة الداخلية علي مستوي

الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة
كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن
الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى
مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من
النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق،
أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (991) قضية
متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط
(1230) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية،
مواد بترولية،إستيلاء على أموال الدعم ).

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (5375) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط
التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية،
حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية)
عن ضبط (195) قضية متنوعة.

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