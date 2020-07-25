مدير اعلام القليوبية يعلن ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات ان غدا الأحد 26 يوليو الجارى ستنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، طبقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على ان تجرى عملية تصويت المصريين بالخارج يومى 9 و10 أغسطس القادم وتصويت المصريين بالداخل يومى 11 و12 أغسطس من نفس الشهر تحت اشراف قضائى كامل.

وأضاف مدير عام اعلام القليوبية

ان الدعاية الانتخابية تبدأ غدا الاحد 26 يوليو وتستمر لمدة 14 يوما، ويبدأ الصمت الانتخابى يوم السبت 8 أغسطس الساعة 12 ظهرا، وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات حظر التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية بسبب فيروس كورونا، مع منع الدعاية داخل دور العبادة، والسماح بالدعاية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، بالإضافة للاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات.

وأشار الدكتور رمضان عرفة ان المرشح ملزم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك المحددة من قبل هيئة الانتخابات ويودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله وعلى البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره ثم يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب على ان يقدم المرشح للهيئة خلال 15 يوما من إعلان النتيجة بيانا بالمبالغ ومصدرها وطبيعتها وأوجه الإنفاق، كما الزمت الهيئة الوطنية للانتخابات كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية لتدوين مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، وتتولى الجهة التى تكلفها الهيئة مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين تحت إشرافها