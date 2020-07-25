ضبط الالاف من قضايا المخدرات و السلاح وازالة مباني مخالفة وتنفيذ الاحكام و التشكيلات العصابية في حملة وزارة الداخلية الاسبوعية

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون،

وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد

بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً

للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من

إنتشار فيروس كورونا .. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه

الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال

أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا

ضبط (5792) قضية تموينية متنوعة .

ضبط (32) قضايا مقاهى مخالفة لقرار الغلق.

غلق (1675) محل مخالف لمواعيد الغلق.

فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 10916 سائق نقل جماعى).

فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء

تم ضبط عدد (410 شخص) بإجمالى عدد (408 مبنى).

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط

وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها

(238) متهم وبحوزتهم (5) قطع أسلحة نارية.

ضبط (10) قضايا إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (3547) حكم قضائى متنوع.

ضبط (439) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (861) قطعة سلاح نارى..

أبرزها (73 بندقية آلية– 173 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 50 مسدس– 565 فرد محلى

الصنع – 1809 طلقة مختلفة الأعيرة – 1292 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ عدد (4612) قرار إزالة لحالات تعدى على

(الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، منافع الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد

(26) مديرية أمن.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (451455) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:

(1925) حكم جناية.

(159778 ) حكم حبس.

222545 غرامة.

67207مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (9) تشكيلات عصابية ، ضموا (30) متهماً، إرتكبوا (56) حادث سرقة متنوع.

ضبط (178) قضية أحداث.

كشف غموض (35) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى

(59) متهماً.