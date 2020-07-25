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الهجان يقوم بحمله لإزالة الباعة الجائلين والإشغالات بالقليوبية

الهجان يقوم بحمله لإزالة الباعة الجائلين والإشغالات بالقليوبية

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم بحمله لإزالة الإشغالات والباعه الجائلين بشارع سعد زغلول ومنطقه عمارات الأوقاف بوسط البلد ببنها حيث تم إزالة جميع الباعة الذين كانوا يفترشون بالطريق العام ويتسببون في تعطيل الحركة المرورية بميدان سعد زغلول وتشويه المظهر الحضاري للمنطقة بالكامل حيث كلف المحافظ السيد رئيس المدينة بمتابعة إزاله الإشغالات بشكل يومي حتي لا يعودوا مرة أخرى.

جدير بالذكر أن المحافظ قام بجوله خلال الأسبوع الماضي للمنطقة وتفقد سوق الخضار بتلك المناطق لوضع خطة لتطويره بشكل حضاري يضمن توزيع الباعة بشكل منظم وتسكينهم في الباكيات الفارغة وتقسيم السوق إلي قطاعات قطاع للخضر والفاكهة وقطاع للأسماك والدواجن واللحوم والاهتمام بالنظافة وتسيير حركة المشاه للمترددين علي السوق وتحدث إلي المواطنين واستمع إلي شكاوهم وآرائهم لتطوير المكان بما يتناسب مع احتياجاتهم، كما تحدث المحافظ إلي الباعة وألزمهم بأعمال النظافة أمام المحلات والباكيات والالتزام بالأماكن المخصصة لهم وعدم اشغال الطريق، مشددا علي أنه سيتم فرض العقوبات وتحرير المحاضر للمخالفين وغير الملتزمين.

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