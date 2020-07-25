اسامة مشهور رئيسا لمباحث مركز القناطر واحمد عصر رئيسا لمباحث قسم اول شبرا الخيمة

كتب طارق درويش

اعتمد اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية الحركة الداخلية لرؤساء المباحث وضباط ومأموري الاقسام والمراكز بنطاق المحافظة

والتي شملت عددا كبير من التغييرات.

وتضمنت الحركة تعيين كلا من العقداء حمدي النهري مامورا لقسم العبور واحمد ندا لقسم الخصوص والسيد بدوي لقسم اول بنها ومحمد عبد السلام لمركز الخانكة وسيد محمد لمركز شبين القناطر محمد النجار لقسم اول شبرا الخيمة وتامر موسي لمركز طوخ.

ومحمد غيث لمركز القناطر وشريف الدخاخني لمركز قليوب وتجديد الثقة في العقداء انور حشيش مامورا لمركز كفرشكر وإسماعيل عبد الله لقسم ثان شبرا وسيد عبد الرحيم لقسم قليوب .

كما تقرر تعيين العقداء محمد حسني رئيسا لفرع البحث الجنائي بالخانكة وومحمد سعيد مفتشا لمباحث الترحيلات وعمر الجزار مفتشا لمباحث بنها و العقيد ناصر القارح رئيسا لمباحث المرور .

وتعيين العقيد حازم سعد مديرا لمكتب المخدرات والمقدم احمد سامى عفيفى رئيسا لمباحث مركز الخانكه والمقدم احمد حمدى رئيسا لمباحث قسم ثانى شبرا الخيمه ومحمد فتحى رئيسا لمباحث مركز شبين القناطر ونقل المقدم محمود عقل رئيسا لمباحث الخصوص ومحمد الرقاعي لقها ومحمد شديد لقسم قليوب.

ويوسف الشامي لقسم العبور ومحمود علام لقسم الخانكة وتجديد الثقه في المقدم احمد عصر رئيسا لمباحث قسم اول شبرا والمقدم اسماعيل خطاب رئيسا لمباحث كفر شكر ومحمود إسماعيل رئيسا لمباحث مركز طوخ واسامة مشهور رئيسا لمباحث مركز القناطر واحمد سامي نوار رئيسا لمباحث قسم اول بنها ومحمد السعيد رئيسا لمباحث قسم ثان بنها والعميد وائل نبيل رئيسا لمباحث المحكمة .

وتعيين المقدم محمد عزت رئيسا لمباحث اداره تامين العبور والنقيب علاء بيومي معاون لمباحث العبور وحسام الحسيني معاونا لمركز شبين القناطر.