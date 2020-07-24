حزب الاحرار الاشتراكيين يحذر قناة الحدث وام تي سي من التعامل مع المدعو جمال عاشور باي صفة حزبية لإنتفاء علاقته به قانونا

كتب اشرف صالح

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان ما يتم بثه علي قناتي ام تي سي والحدث بخصوص حلقات عن حزب الاحرار مجرد اعمال تزوير وخلط الحقائق ومحاولات من المدعو جمال عاشور المقاول بالقفز علي شرعية احكام القضاء ولائحة الحزب الداخلية وقرار لجنة الاحزاب السياسية الصادر في 4-8-2019 برئاسة طارق درويش للحزب في المدة من 2006 حتي 2013 واعلان حلو المنصب لحين عقد جمعية عمومية جديدة وبناء علي قرار اللجنة يكون طارق درويش هو صاحب الحق الوحيد في الدعوة للمؤتمر العام طبقا لنص المادة 4 من االئحة الداخلية والتي عطي رئيس الحزب وحده حق الدعوة لإنعقاد المؤتمر العام وما دون ذلك يعد خروجا عن الائحة وفقا لما اسس له قرار لجنة الاحزاب

وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان حمال عاشور حصل قرار معدوم قانونا انه نائب رئيس الحزب من المدعو محمود ياسر رمضان حيث ان رمضان مفصول من الحزب من جبهة المرحوم حلمي سالم وتحصن قرار فصله قانونا واصبح قرار الفصل محصنا بقوة القانون ونص المادة 24 من قانون مجلس الدولة والخاص بعدم الطعن علي قرار الفصل خلال المدة القانونية وهي الستون يوما وبالتالي لا يجوز لمفصول ان يعين شحص من خارج الحزب لانعدام صفته في حق التعين

وانه بتطبيق نص قاعدة ما بني علي باطل فهو باطل تنعدم صفة جمال عاشور في حتي عضوية حزب الاحرار وبالتالي تكون الحلقات مدفوعة الاجر التي يعلن من خلالها عاشور معدوم الصفة علاقته بالحزب مزورة وليس لها علاقة بحزب الاحرار من قريب او من بعيد وان عاشور رجل اعمال يظن انه بشراء ذمم المنتفعين والمفصولين واهل اللهث وراء المال يستطيع ان يقفز علي شرعية حزب الاحرار بالزفة الكدابة والهجص

واضاف طارق درويش انه تقدم ببلاغ للنائب العام مشفوعا باجكام القضاء التي تثبت تزوير جمال عاشور لصفة رئيس الحزب و تورطه في الدفع باوراق غير قانونية اشتملت علي اسماء المفصولين ومن اعوان الجماعة الارهابية الذين ترشحوا علي قوائم الاخوان الارهابية في شوري 2014بدمياط وايضا من عاونوها بالاقصر

واضاف درويش انه اخطر لجنة الاحزاب بمذكرة كاملة تضنمت ان المحافظات التي يزعم عاشور انها امانات الحزب هي لاشخاص تم تعينهم في وقت سابق بقرارات صادرة من المرحوم حلمي سالم والذي كان ينازع درويش قضائيا علي رئاسة الحزب وانتهي النزاع قضائيا بدعوي صحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام 23-2-2006 حتي 23-2-2013 لصالح درويش مشيرا انه لايعلو شئ علي احكام القضاء

وان من تم تعينهم الامناء من قبل سالم يعتبرون من غير ذي صفة ولايمثلون امانات الحزب بل يمثل الامانات من كانوا ضمن اوراق المؤتمر العام 23-2-2006 والمقضي بصحته ونفاذه ولايمكن للمفصولين او عاشور معدوم الصفة ان يدعوا غير ذلك لمخالفة احكام القضاء والائحة الداخلية للحزب وخاصة نص المادة 4 التي اسس لها قرار لجنة الاحزاب السياسية في قرارها 4-8-2019 تنفيذا لمنطوق الحكم الصادر في الدعوي رقم 3359 لسنة 135 ق الصادر بجلسة 20-2 2019 بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام الذي جاء بالمستأنف طارق درويش رئيسا لحزب الاحرار الاشتراكيين