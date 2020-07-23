صوره

محضر لمنار سامي بخيانه الأمانه

القليوبيه -احمد مجدي الرفاعي

محضر جديد لمنار سامي المعروفه بفتاه (التيك توك) حرره أحد المحامين ضدها أتهمها فيه بخيانة الأمانة لوجود معاملات ماليه بينها وبين أحد الأشخاص قيمته 100 ألف جنيها 0

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بلاغا من محامي عن موكله أ ك يتهم فيه منار سامي بتحرير أيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيها نظير تعاملات مالية بينهما ألا أنها أمتنعت عن سداد المبلغ في الموعد القانوني المحدد 0

من ناحيه أخري جددت محكمة كفر شكر الجزئية برئاسة المستشار محمود عبدالحفيظ رئيس المحكمة تجديد حبس منار سامي المعروفة أعلاميا بفتاة (التيك توك) 15 يوما في أتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال فيديوهات بثتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التيك توك للمرة الثانية0