أخبار مصر

قطع عرضي بشارع الهرم بسبب العمل في الخط الرابع للمترو

كتب طارق درويش

قامت الادارة العامة لمرور الجيزة بإتخاذ إجراءاتها وذلك بمناسبة أعمال نقل مرافق مشروع مترو

أنفاق الخط الرابع غاز طبيعى.. حيث سيتم الآتى :
غلق جزئى: بشارع الأهرام عند تقاطعه مع شارع الثورة.
غلق جزئى: بشارع الأهرام عند تقاطعه مع شارع الوحدة العربية .
غلق جزئى: بشارع الأهرام بالإتجاهين أمام مسجد السلام.
غلق جزئى: بشارع الأهرام بالمواقع المُشار إليها لمدة ثلاثة أيام إبتداءاً من الساعة 12 صباح يوم
الخميس الموافق 23/7/2020 حتى الساعة 5 صباح السبت الموافق 25/7/2020.

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