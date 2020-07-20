حملة تطهير واسعة للمساجد بجنوب الجيزة

خالد الدومة

أطلق المهندس محمد عبد الدايم، وعدد كبير من أهالى قرى جنوب محافظة الجيزة، حملة شعبية لتطهير المساجد وتعقيمها بعدد كبير من القرى استعدادا لفتح المساجد لتأدية صلاة الجمعة ومواجهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا، وتوفير بروتوكولات علاج فيروس كورونا للعزل المنزلي للمصابين، وذلك في إطار تشديد وزارة الأوقاف على تطهير وتعقيم للمساجد الحكومية والأهلية والزوايا الصغيرة بصفة دورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس محمد عبد الدايم، إن الحملة الشعبية تهدف إلى توفير علاج فيروس كورونا للأهالي المصابين وبالعزل المنزلي طبقا لبرتوكول وزارة الصحة، وتوفير أجهزة التنفس الصناعي للحالات الطارئة للمصابين بعزلهم المنزلى بمناطق جنوب محافظة الجيزة.

وأضاف المهندس محمد عبد الدايم، إنه تم تطهير وتعقيم أكثر من ثلاثمائة مسجد بقرى جنوب الجيزة وتوفير الكمامات الطبية والمصليات لتوزيعها على المصلين وتوفير تجهيزات التعقيم أمام كل مسجد في حين إتخاذ الدولة قرارا بفتح المساجد لتأدية صلاة الجمعة عما قريب ، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.