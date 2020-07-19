حزب الاحرار الاشتراكيين يحذر من التعامل مع المدعو جمال عاشور( المقاول) باي صفة منسوبة للحزب ومن معه من اعوان الاخوان الارهابية

كتب احمد صلاح

حذر الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين من التعامل مع مقاول يدعي جمال عاشور

باي صفة حزبية ترتبط بحزب الاحرار مؤكدا ان المذكور لم يكن له عضوية بالحزب وليس عضوا بالمؤتمر العام الذي قضت محكمة استئناف القاهرة بصحته ونفاذة ونفذته لجنة الاحزاب اسياسية بقرارها الصادر في 4-8-2019 بان طارق درويش هو رئيس الحزب في الفترة من 2006 حتي 2013 .

وان المحكمة التي اصدرت الحكم اكدت ان المستانف طارق درويش لم يقدم ما يفيد استمراره في موقع الرئيس وليس لانه لم يكن رئيس الحزب

حيث اكتفي درويش بتقديم المستدات حتي هذا التاريخ لتتمكن المحكمة من الفصل فيها بعد ان تداولت في المحاكم 5 ستوات متتالية بسبب التاجيلات المتكررة

وان الحزب اخطر لجنة الاحزاب بمد مدة المؤتمر العام سنويا طبقا لنص المادة 14 من الائحة الداخلية وقد اصدرت لجنة الاحزاب إفادة رسمية بذلك

فضلا ان الحزب قد اخطر لجنة الاحزاب بالمؤتمر العام في 5-3-2018 والذي عقد بدعوة صحيحة من رئيس الحزب طبقا لنص المادة 4 من الائحة الداخلية والتي اعطت لرئيس الحزب وحده الدعوة الي الإنعقاد

وقام ياسر رمضان المفصول من الحزب بالزج سلامة السغيد امين كفر الشيخ بقرارا منه بتحريك جنحة مباشرة اتهم فيها طارق درويش بإنتحال صفة رئيس الحزب بزعم انتهاء مدة رئاسته للحزب في 23-2-2013 وتصدت المحكمة للإتهام موضوعا بالقضية رقم 8730 لسنة 2019 وانتهت المحكمة في حكمها بأن طارق درويش مستمرا في رئاسة الحزب دون إنقطاع وهو حكم بات ونهائي زحاز حجية الامر المقضي به وان هذة الحجية القضائية تعلو علي النظام في مواجهة الكافة وتكشف تزوير عاشور ورمضان ومعهم درة الاخواني المهروف واخرين يلهثون وراء القبض والقفش من المقاول

ولما كانت محكمة استئناف القاهرة قد اسست وحددت من هو رئيس الحزب وطبقا لأخر قرارات لجنة الاحزاب يكون طارق درويش هو الداعي فقط الي الإنعقاد الصحيح وما دون ذلك يكون تزويرا

وقال طارق درويش ان المدعو جمال عاشور قام بتجميع مجموعة من المفصولين وغير اعضاء الحزب والذين لم يكون لهم وجود بالمؤتمر العام المقضي بصحته ونفاذة والخارجيين علي لائحة الحزب وزعم عقد مؤتمر عام بإنتخابه رئيسا بدون ان تكون له عضوية بالحزب وان المذكور حصل علي قرار معدوما كان قد صدر من المدعو محمود ياسر رمضان رغم انتفاء صفته وصدور احكام من الادارية العليا ضده بعدم قبول دعواه لإنتفاء المصلحة والزمته بالمحكمة بالمصروفات في الطعنين ارقام 27088 لسنة 61 ق و44857 لسنة 57 ق بجلستي 18 يناير و 16 مايو 2020 وهي احكام نافذة تؤكد انعدام صفة ياسر رمضان في تعيين جمال عاشور

فضلا ان محمود ياسر رمضان كان قد تم فصله من الحزب جبهة المرحوم حلمي سالم واحطرت لحنة الاحزاب بفصله بتاريخ 20-2011 وتحصن هذا القرار قانونا طبقا لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة واحكام الادارية العليا بالاضافة ان ياسر رمضان قد قام بتوثيق إعترافه بحلمي سالم من خلال عمل إقرار موثق بالشهر العقاري بالدقي وكذلك التوقيع مع سالم علي ماسمي المجلس الدائم المزعوم عقده 22-8-2010 هو ومجموعة المفصولين كريم نصر الدين و حلمي درة وان كان الخير محروما من مباشرة حقوقة السياسية لكونه احد داعمي جماعة الاخوان الارهابية الصادر بحفها حكما يقضي بانها جماعة مجظورة حيص ترشح درة علي قوائم الاخوان في انتخابات الشوري بدمياط عام 2014

وتعامل كريم نصر الدين مع الاخوان الارهابية تعاملات مباشرة بالاقصر

ومعلوم ذلك لدي الاجهزة الامنية

واضاف طارق درويش ان ما يفعله عاشور واعوانه المنتفعين والذين يحصلون منه علي مبالغ مالية كبيرة لخدمة اهدافه الخبيثة لفرض صفته المعدومة بالباطل