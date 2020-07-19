بالاسماء حركة وزارة الداخلية الجديدة تضم كفاءات كبيرة وقامات في العمل الشرطي ومراعاة ظروف رفع مستوي الاداء

كتب طارق درويش

اصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارات هامة في اطار تطوير الاداء الامني ورفع كفاءة العمل الشرطي من خلال إتباع سياسة وتوجيهات الدولة

فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة

ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية .

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى :

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء

بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

مع مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى

والنفسى والوظيفى.

لواء خالد شلبي مساعد الوزير لقطاع امن المنافذ .

لواء / رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

لواء / هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

لواء د/ محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين .

 لواء/ عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء .

 لواء / محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة .

لواء / حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة .

لواء د/ مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق . لواء / حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان .

لواء / محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار .

لواء / رمزى المزين مدير أمن الفيوم .

لواء / فخر العربى مدير أمن القليوبية .

لواء / إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية .

لواء / أحمد فاروق مدير أمن المنوفية .

لواء / رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية .

لواء / محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد .

لواء / هانى مدحت مدير أمن الغربية .

لواء / أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء . لواء / محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر .

لواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات .

لواء / عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة .

لواء / محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات .

لواء / ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات .

لواء د / سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس .

لواء / يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .

لواء د / هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم .

لواء / محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى .

لواء د / ناجح ذكى مدير