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امانة حزب الاحرار الاشتراكيين ببني سويف تفضح جمال عاشور وتؤكد انعدام عضويته قانونا

نفت امانة حزب الاحرار الاشتراكيين ببني سويف علاقة المدعو جمال عاشور لحزب الاحرار وانعدام عضويته قانونا لحصولة علي قرار معدوم من المدعو محمود ياسر رمضان الذي انهت احكام الفضاء علاقته بالحزب وكذلك ثبوت فصله في وقت سابق من جبهة المرحوم حلمي سالم
محمد ورشان الورشان‏ مع ‏احمد ورشان ورشان‏.
١٨ دقيقة

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احمد ورشان ورشان‏ مع ‏طارق درويش‏.

تحذير هام
تحزر امانه حزب الأحرار الاشتراكيين ببنى سويف من التعامل مع المدعوا جمال عاشور وتؤكد الامانه برئستنا أنه ليس عضواً بحزب الأحرار وان علاقته به مجرد قرار

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