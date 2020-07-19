امانة حزب الاحرار الاشتراكيين ببني سويف تفضح جمال عاشور وتؤكد انعدام عضويته قانونا

تحذير هام

تحزر امانه حزب الأحرار الاشتراكيين ببنى سويف من التعامل مع المدعوا جمال عاشور وتؤكد الامانه برئستنا أنه ليس عضواً بحزب الأحرار وان علاقته به مجرد قرار…

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