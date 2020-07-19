امانة الغربية الشرعية تحذر جمال عاشور واعوان الارهابية من تمثلية المؤتمر المزيف

امانة حزب الاحرار الاشتراكيين بالغربية تحذر من التعامل مع المدعو جمال عاشور باي صفة منسوبة للحزب

تؤكد امانة حزب الاحرار الاشتراكيين في اجتماعها اليوم ان المدعو جمال عاشور وشهرته المقاول ليس له علاقة بحزب الاحرار سوي انه حصل علي قرار مزور معدوم من المدعو محمود ياسر رمضان المفصول من الحزب

: والصادر في شأنه احكام من المحكمة الادارية العليا

: بانعدام صفته

وان الامانة ليس لها علاقة بالمدعو هاني التراس المعين بقرار معدوم قانونا كان قد حصل عليه من المرحوم حلمي سالم الذي اكدت محكمة استئناف القاهرة انعدام صفته ايضا

وتؤكد امانة الاحرار بالغربية ان رئيس الحزب هو الكاتب الصحفي طارق درويش وتتبرأ امانة الغربية من اية اجراءات منسوبة لاحرار الغربية لم تصدر منا

وهذا بيان رسمي منا بذلك للكافة وللجهات المعنية