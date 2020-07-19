امانة الاحرار الاشتراكيين ببني سويف تفضح عاشور المقاول في بيان رسمي

تحذير هام

تحزر امانه حزب الأحرار الاشتراكيين ببنى سويف من التعامل مع المدعوا جمال عاشور وتؤكد الامانه برئستنا أنه ليس عضواً بحزب الأحرار وان علاقته به مجرد قرار معدوم كان حاصل عليه من المدعوا ياسر رمضان المفصول من جبهه المرحوم حلمى سالم رئيس الحزب السابق ولذلك صدور أحكام من المحكمه الاداريه العليا بعدم الصفه له وأن امانه حزب الأحرار الاشتراكيين ببنى سويف لاتعرف هذا المذكور من قريب أو بعيد وليس له علاقة بحزب الأحرار وان رئيس الحزب الشرعى بموجب أحكام القضاء وتايدنا له الكاتب الصحفي طارق درويش وايضا عدم التعامل مع اى احدا يقول إنه امين عام حزب الأحرار الاشتراكيين ببنى سويف غيرى

امين عام حزب الأحرار الاشتراكيين ببنى سويف

احمد عيدورشان