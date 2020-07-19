Uncategorizedأخبار مصرعاجل

امانة الاحرار الاشتراكيين ببني سويف تفضح عاشور المقاول في بيان رسمي

تحذير هام
تحزر امانه حزب الأحرار الاشتراكيين ببنى سويف من التعامل مع المدعوا جمال عاشور وتؤكد الامانه برئستنا أنه ليس عضواً بحزب الأحرار وان علاقته به مجرد قرار معدوم كان حاصل عليه من المدعوا ياسر رمضان المفصول من جبهه المرحوم حلمى سالم رئيس الحزب السابق ولذلك صدور أحكام من المحكمه الاداريه العليا بعدم الصفه له وأن امانه حزب الأحرار الاشتراكيين ببنى سويف لاتعرف هذا المذكور من قريب أو بعيد وليس له علاقة بحزب الأحرار وان رئيس الحزب الشرعى بموجب أحكام القضاء وتايدنا له الكاتب الصحفي طارق درويش وايضا عدم التعامل مع اى احدا يقول إنه امين عام حزب الأحرار الاشتراكيين ببنى سويف غيرى
امين عام حزب الأحرار الاشتراكيين ببنى سويف
احمد عيدورشان

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏ايمن درويش‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، ‏‏‏بدلة‏ و‏لقطة قريبة‏‏‏‏

 

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏ايمن درويش‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، ‏‏‏بدلة‏ و‏لقطة قريبة‏‏‏‏
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
+‏٢‏

احمد ورشان ورشان‏ مع ‏طارق درويش‏.

تحذير هام
تحزر امانه حزب الأحرار الاشتراكيين ببنى سويف من التعامل مع المدعوا جمال عاشور وتؤكد الامانه برئستنا أنه ليس عضواً بحزب الأحرار وان علاقته به مجرد قرار

عرض المزيد

أعجبني

تعليقمشاركة

التعليقات
اكتب تعليقًا…
 
Post Views: 31

مقالات ذات صلة

منذ ساعتين
522

امانة الغربية الشرعية تحذر جمال عاشور واعوان الارهابية من تمثلية المؤتمر المزيف

منذ ساعتين
513

الامانة العامة لحزب الاحرار الاشتراكيين بالقاهرة تحذر من التعامل مع جمال عاشور المقاول باي صفة حزبية

منذ ساعتين
504

امانة حزب الاحرار الاشتراكيين ببني سويف تفضح جمال عاشور وتؤكد انعدام عضويته قانونا

منذ 12 ساعة
624

حزب الاحرار الاشتراكيين يحذر من التعامل مع المدعو جمال عاشور( المقاول) باي صفة منسوبة للحزب ومن معه من اعوان الاخوان الارهابية

Don`t copy text!