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الامانة العامة لحزب الاحرار الاشتراكيين بالقاهرة تحذر من التعامل مع جمال عاشور المقاول باي صفة حزبية

تحذر الأمانة العامة لحزب الأحرار الاشتراكيين بالقاهرة من التعامل مع المدعو/جمال عاشور (المقاول) بأى صفة حزبية وان المذكور قد تحصل على قرار مزور من المدعو/محمود ياسر رمضان المفصول سابقآ من جبهة المرحوم/حلمى سالم والصادر فى حقة أحكام المحكمة الادارية العليا بانة ليس لة أى صفة بحزب الأحرار.
وإن أمانة القاهرة وفريق الدفاع القانونى بها سيتخذون كافة الإجراءات القانونية حيال النصب المنسوب إلى حزب الأحرار
تحت رعاية المستشار رضا عطية الأمين العام لحزب الأحرار الاشتراكيين بالقاهرة

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