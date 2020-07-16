عاجلمال و أعمال

عاجل نعرف على أسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الخميس

 

سجلت  أسعار الذهب فى السوق المحلية ، في بداية تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2020، يأتي ذلك بعد أن قفز سعر جرام الذهب بنحو جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات أمس  الأربعاء.

وسجلت  أسعار الذهب في السوق  المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية

واكد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر سجلت اليوم، عيار 21 نحو 802 جنيها، وعيار 18 نحو 688 جنيه، وعيار 24 نحو 916 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6416 جنيها.

وكانت أسعار الذهب في مصر، ارتفعت خلال تعاملات الثلاثاء بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

يأتي ذلك بعد كسر عيار الذهب 21 حاجز ال800 جنيه دون المصنعية وذلك للمرة الأولى في تاريخ أسعار الذهب المحلية بمصر الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية الذهب حيث سجل سعر الأوقية وقتها 1812 دولار.

Post Views: 41
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 24 ساعة
515

عرفه زيان يكتب القلم وسيلة …..غاية…سبب كتب

منذ 3 أيام
571

لوزير الداخلية ..رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين المزيف هارب من 10 سنوات غيابي في قضية تزوير جديدة

منذ 4 أيام
533

حزب الاحرار الاشتراكيين يحذر من التعامل مع باسر رمضان وجمال عاشور باي صفة حزبية والتايم تكشف تفاصيل الدعوة الي عقد المؤتمر العام المزيف بمعرفة مجموعة المفصولين

منذ 4 أيام
514

محافظ القليوبيه يقود حمله لازاله المباني مخالفه بدون ترخيص ببهتيم بحي شرق شبرا الخيمه حيث تم ازاله 17حاله تعدي علي مساحه6800م2

Don`t copy text!