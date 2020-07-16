عاجل نعرف على أسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الخميس

سجلت أسعار الذهب فى السوق المحلية ، في بداية تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2020، يأتي ذلك بعد أن قفز سعر جرام الذهب بنحو جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية

واكد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر سجلت اليوم، عيار 21 نحو 802 جنيها، وعيار 18 نحو 688 جنيه، وعيار 24 نحو 916 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6416 جنيها.

وكانت أسعار الذهب في مصر، ارتفعت خلال تعاملات الثلاثاء بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

يأتي ذلك بعد كسر عيار الذهب 21 حاجز ال800 جنيه دون المصنعية وذلك للمرة الأولى في تاريخ أسعار الذهب المحلية بمصر الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية الذهب حيث سجل سعر الأوقية وقتها 1812 دولار.