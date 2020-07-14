لوزير الداخلية ..رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين المزيف هارب من 10 سنوات غيابي في قضية تزوير جديدة

كتب احمد الصاوي

حصلت التايم المصرية علي اوراق ومستندات جديدة تكشف النقاب عن إستمرار المدعو مدحت نجيب عبد الحكيم سيد في اعمال النصب والتزوير بعد خروجه من السجن الصحراوي 2 في عقوبة تزوير ايضا

تبين من المستندات ان محكمة جنايات الزاوية الحمراء اصدرت حكما بمعاقبة مدحت نجيب سيد بالسجن لمدة 10 سنوات غيايبا في القضية 9625 لسنة 2018 حصر 620 لسنة 2019 بتهمة التزوير

التايم المصرية تنشر المستندات لردع المتهم عن القيام بالمزيد من اعمال النصب والتي يعاني منها العديد من الضحايا خاصة عمليات البيع والشراء بشيكات مضروبة يكتشف الضحايا بعدها انهم باعوا ممتلكاتهم مقابل حصولهم علي شيكات فشنك

المثير ان المستندات تشير ان نجيب كتب معظم العقارات والاراضي والفيلات كتبها باسم زوجته

وسبق ان حذرت التايم المصرية منذ 5 سنوات من التعامل مع نجيب وعلي اثر ذلك هدد بارتكاب حماقات ضد رئيس التحرير وتوعد له في اشارة لمنعه من نشر الاخبار لكن لا يعلو علي الحق شئ ولن يكون القلم الا سلاح حق يدافع عن الضحايا في مواجهة النصابين ويذكر ان مدحت نجيب قد ادعي رئاسة حزب الاحرار الاشتراكيين بالباطل للتغطية علي اعماله ودفع مبالغ مالية للمدعو سعيد فرج رئيس تحرير الاحرار المزيف والملغاة بطاقته بهذة الصفة من مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية لوضع اسمه علي صحيفة الاحرار كرئيس لمجلس إدارة الجريدة رغم توقفها رسميا عن الصدور منذ عام 2011 وإستعلال اسمها كغطاء لما يرتكبه من افعال مخالفة للقانون والضمير