محافظ القليوبيه يقود حمله لازاله المباني مخالفه بدون ترخيص ببهتيم بحي شرق شبرا الخيمه حيث تم ازاله 17حاله تعدي علي مساحه6800م2

صرح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بانه منذ انطلاق الموجه الـ16 لازالة التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية فقد تم إزالة 44 حالة تعدى بمساحة 2782.6م2 على مدار الايام الماضية ، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك خلال اليوم الرابع للموجه الـ ١٦ والتي بدأت يوم الأربعاء الماضى ٨ يوليو ٢٠٢٠ لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة

وفى هذا الاطار قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة المباني المخالفه بدون ترخيص حيث تم ازاله 17حاله علي مساحه 6800م2 عباره عن ( 12 اسوار متفرقه – 5مباني خرسانيه) بمنطة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمه .وذلك وبحضور الدكتور/ سمير حماد نائب المحافظ والدكتور / بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمه و اللواء / احمد السيد مساعد مدير الامن للوحدات والعقيد / اسماعيل عبد الله مامور قسم ثاني شبرا

وذاك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

وقد أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة،

مشيرا بأن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.