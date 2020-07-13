حزب الاحرار الاشتراكيين يحذر من التعامل مع باسر رمضان وجمال عاشور باي صفة حزبية والتايم تكشف تفاصيل الدعوة الي عقد المؤتمر العام المزيف بمعرفة مجموعة المفصولين

كتب شريف اشرف

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان المدعو محمود ياسر رمضان قد سبق فصله كم جبهة المرحوم حلمي سالم واخطرت لجنة الاحزاب في 20-2-2011 ولم يطعن علي قرار فصله من جبهة تشدق بشرعيتها بمحض توقيعه علي اوراق المجلس الدائم المزعوم عقده في 22-8-2010 والمححر في شأنه البلاغ الرسمي رقم 4035 ديوان قسم شرطة عابدين بذات الناريخ والمقدم من رئيس الحزب طارق درويش

فضلا عن قيام ياسر رمضان بعمل إقرار قضاءي بالشهر العقاري بالدقي ان رئيسه ومن فصله هو حلمي سالم وبالتالي تنعدم صفة ياسر رمضان وحتي عضويته بالحزب من جبهة كانت تنافس طارق درويش وتنازع معه علي رئاسة الحزب وانتهي النزاع بالدعوي 3359 لسنة 135 ق بجلسة 20-2- 2019 الداءرة 66 مدمي استئناف عالي القاهرة بصحة ونفاذ المؤتمر العام للحزب الذي جاء بالمستأنف طارق درويش رئيسا للحزب

وجاء الحكم الصادر في الدعوي رقم 27088 لسنة 61 ق الصلدر من المحكمة الادارية العليا ليقضي علي صفة ياسر رمضان بحزب الاحرار نهائيا بجلسة 18-1-2020 حيث قضت المحكمة بعدم قبوي دعواه لانتفاء المصلحة

والمثير ان رمضان فسر الحكم الذي خسره انه لصالحة رغم انتفاء مصلحته والزامه بدفع المصروفات كونه الخاسر للدعوي التي طعن عليها وكان خاسرها امام محكمة القضاء الاداري بالدعوي 1121 لسنة 69 ق بجلسة 10-4-2015

وحتي يهرب من مسئولية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يفضح تصرفه و اهداره لاموال جريدة الاسرة العربية المتخصصة في مجال جلب الاعلانات قام بعمل قرار مزور صادر منه الي المدعو جمال عاشور المقاول والذي يظن انه ببضعة جنيهات يدفعها لمجموعة المفصولين ان يعتلي حزب الاحرار ذات التاريخ الكبير والعريق يوضعه نائبا له لرئيس الحزب المفصول وبالمخالفة لاحكام القضاء وبالمخالفة لقرار فصله الذي لم يطعن علي بثمة مطعن وتحصن بمحض توقيعه لمن فصله

وقال طارق درويش انه تقدم ببلاغ للنائب العام مرفقا به الاحكام القضائية اتهم فيه جمال عاشور بإنتحال صفة نائب رئيس الحزب لكونه تم تعينه من مفصول ازاحته احكام العليا من حتي عضوية حزب الاحرار

وحذر طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين من التعامل مع جمال عاشور ومحمود ياسر رمضان باي صفة حزبية بحزب الاحرار الاشتراكيين وان ما يثار حول عقد مؤتمر عام لانتخاب عاشور مجرد محاولة يائسة من المفصول ياسر رمضان ومجموعة المفصولين ايضا من جبهة حلمي سالم والمخطر بفصلهم لجنة الاحواب وتحصن قرار فصلهم لعدم الطهن عليه بثمة مطعن قانوني

واكد طارق درويش انه بصدد اتخاذ كافة الاجراءات ضد المفصولين وضد جمال عاشور الذي لاتربطه بحزب الاحرار اية علاقة سوي حصوله علي قرار معدوم من ياسر رمضان المقصول والمنتهي علاقته بالاحرار بحكم الادارية العليا