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جهود كبيرة لمديريات الامن بالمحافظات للسيطرة علي شتي صور الجريمة

كتب طارق درويش

  في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للقضاء علي الخارجين علي القانون

وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية
بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال
24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 169 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 152
متهم).. وذلك على النحو التالى:
(14) بندقية آلية .
(33) بندقية خرطوش.
(7) طبنجات.
(115) فرد محلى.
(160) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
ضبط (205) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (55442) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:
(276) حكم جناية.
(15441) حكم حبس جزئى.
(2987) حكم حبس مستأنف.
(27626) حكم غرامة.
(9112) حكم مخالفة .
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (7)
حوادث متنوعة .
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (185) قضية مخدرات بحوزة (199) متهم، ضُبط خلالها
الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (10,925 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (8,245 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,797 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (288 جرام).
كمية من مخدر البودرة وزنت (135 جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,740 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (539 جرام).
عدد (766) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (43) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (110) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (2 دراجة نارية – سيارة ).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23794) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (90) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن
تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

 

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