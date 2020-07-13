تركيا : ترغب في الحل السباسي في ليبيا وتريد وقف اطلاق النار هناك

كتبت منى توفيق

نقلت قناة trt الرسمية التركية تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الأثنين والتي قال فيها ان تركيا ترغب في الحل السياسي في ليبيا وتريد وقف النار هناك مشددا أوغلو يجب ان يكون هناك وقف لإطلاق لنار في ليبيا وبعدها يتم الحديث والتحطيط للحل السياسي مشيرا ان حكومة السراج لديها مخاوف ليست صادقة فيما يخص وقف اطلاق النار مصيرا يجب غلى خفتر الإنسحاب من سرت والخفرة ومن ثم يكون الجلوس

على طاولة واعلان الهدنه مؤكدا ان هناك تبادل وجهات النظر على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا مضيفا أوغلو ان تركيا ستبدأ بالتنقيب بشرق المتوسط وقف الأتفاقية مع ليبيا ومستعدون للعمل مع شركات دول اخرى وفي السياق متصل قال وزير الخارجية التركي بشأن استهدف قاعدة الوطية من جانب طيران مجهول اكد أوغلو ان تركيا تجري تحقيقا في الحادثة لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم وفقا للقناة التركية