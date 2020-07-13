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الفنان فضل شاكر يعيد انتاج اغنية وحشتوني بقالب جديد بيروت : 2020

الفنان فضل شاكر يعيد انتاج اغنية وحشتوني بقالب جديد
بيروت : 2020

أطلق الفنان فضل شاكر من جديد عمله الغنائي الذي حمل عنوان ” وحشتوني ” بأسلوب جديد ، حرص من خلاله شاكر ان يبرز اعلام الدول العربية ، بالإضافة الى ابرز المعالم في تلك الدول ، كما تضمن الفيديو ظهوره على احد المسارح العربية ، في رسالة منه الى جمهوره ومدى الشوق لهم ، كما حرص الفنان فضل شاكر على أعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد ، شارك به نخبه من اهم العازفين في الوطن العربي ، علما بان ” وحشتوني ” من كلمات قوس ومن الحان سهم وتوزيع خالد عز ، وهي باللهجة الخليجية ، ومن انتاج الفنان فضل شاكر .
وتقول كلمات الأغنية ” وحشتوني ”

أنا غايب كثير ادري ، ولكني قريب اشعور ، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور .
كما شكل مجمل هذا العمل رسائل سعى الفنان فضل شاكر الى ارسالها ، بعذوبة صوته وبدموع الشوق وصدق الاحساس ، فجاء هذا المقطع بهذه الكلمات :
انا يا راقيٍ ظهري … ترى عالي عليك السور … ترى كل من بغى كسري … يطيح و ينكسر مقهور
وانا طيبي غلب شري … وذنب اللي خطا مغفور … انا راجع وابي قدري … كبير فعين هالجمهور
” وحشتوني ” تم اعادة أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على اليوتيوب ، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية ، وللاستماع للأغنية من خلال الرابط المرفق :
https://youtu.be/HGjSa1XJElg

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