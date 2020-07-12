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مصنع لإنتاج البسطرمة المغشوشة بالجيزة

كتب طارق درويش 

 

في اطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة المتلاعبين بصحة واقوات المواطنين والتصدي للغش التجاري والغذائي تمكنت مديرية أمن الجيزة  من القبض علي صاحب مصنع بسطرمة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور حيث يقوم  بتجميع كميات كبيرة من
مقطعات اللحوم والبسطرمة غير صالحة للإستهلاك الآدمى وإعادة تصنيعها وتوزيعها على المحلات
والمطاعم مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبط المدير المسئول وبالتفتيش عُثر بداخل
المصنع على (1,500 طن بسطرمة، مقطعات لحوم بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى-
40 كيلو جرام ملح- 1000 ملصق بإسم المصنع).
بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

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