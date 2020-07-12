كبده فاسدة وصاحب مخبز ينصب علي وزارة التموين و40 صنف علاجي غير مسجل بوزارة الصحة في حملة تموينية لوزارة الداخلية

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ علي صحة

المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش

الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين

والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن

العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق

النتائج التالية:

ضبط (1209) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها

القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن ثلاجه لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الجيزة (بمحافظة الجيزة)

لحيازته ( 2,250 طن كبدة مستوردة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها

الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش

والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة

الجيزة) لحيازته (6,328 طن جبن أبيض- مكرونة –حلاوة طحينية) داخل عبوات بدون مستندات

مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور

المستهلكين .

ضبط المدير المسئول عن محل بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة

العطارين (بمحافظة الإسكندرية ) لحجبه عن التداول (2850 قطعة كمامة) بقصد رفع أسعارها .

ضبط مالك مخزن بدون ترخيص تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة البساتين (بمحافظة القاهرة)

لحيازته عدد (40) صنف علاجى بإجمالى عدد (4530 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج العديد من

الأمراض) مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق – (100

قرص أدوية مخدرة) لعلاج الأمراض النفسية والعصبية .

ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ

(181647 جنيه) بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات

عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفه

فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء.

تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى

وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (149) قضية بإجمالى

مضبوطات (44447) عبوة سجائر.