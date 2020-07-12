احباط محاولة ادخال 23 مليون وعبوة منشطات و مكملات غذائية و 25 ألف جهاز قياس حرارة يدوى وشيشة إلكترونية إلى البلاد.. وقُدرت قيمة الرسوم المستحقة عليها بـ35 مليون

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للقضاء علي المهربين والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية

القائمة على عمليات التهريب إلى داخل البلاد.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة

العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام أحد الأشخاص بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية

مشمولها عبارة عن بوليستر داخل حاويتان ، وإحتوائهما بداخلهما على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد

تهريبها بطريقة غير شرعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إعداد لجنة لفحص محتويات الرسالة وأسفرت أعمالها

عن ضبط الآتى:

عدد (20 ألف) شيشة إلكترونية بمشتملاتها.

عدد (5 آلاف) جهاز قياس حرارة يدوى.

عدد (3 مليون) قرص منشط.

عدد (20 مليون) عبوة مكملات غذائية.

عدد (20 ألف) عبوة أدوية إنقاص وزن.

تقدر القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ (35 مليون