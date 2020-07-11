جهود وزارة الداخلية خلال اسبوع القضاء علي بؤر اجرامية لاباطرة الكيف وتجار السلاح والتشكيلات العصابية والمتلاعبين بصحة واقوات المواطنين و المخالفين لقرار البناء وتنفيذ احكام بالجملة

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للقضاء علي الخارجين علي القانون وضبط الخارجين عن القانون،

وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد

بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً

للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من

إنتشار فيروس كورونا.. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه

الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال

أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا

ضبط (6491) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (44) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق.

غلق (2317) محل مخالف لمواعيد الغلق.

غلق (7) أماكن أنشطة تعليمية مخالفة.

فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 16143 سائق نقل جماعى).

فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء

تم ضبط عدد (450 شخص) بإجمالى عدد (444 مبنى).

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط

وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها

(206) متهم وبحوزتهم :

(12) قطعة سلاح نارى.

ضبط (12) قضايا إتجار بالمواد المخدرة.

وتنفيذ (2990) حكم قضائى متنوع.

ضبط (1039) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (966) قطعة سلاح نارى..

أبرزها (1 جرينوف – 96 بندقية آلية – 183 بندقية مششخنة ، غير مششخنة

مسدس– 633 فرد محلى الصنع– 1702 طلقة مختلفة الأعيرة – 1370 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ عدد (983) قرار إزالة (حالة تعدى على

الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (21)

مديرية أمن.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (436959) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:

(1970) حكم جناية.

(153788) حكم حبس.

(215899) غرامة.

(65302) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (6) تشكيلات عصابية ، ضموا (18) متهماً، إرتكبوا (29) حادث سرقة متنوع.

ضبط (198) قضية أحداث.

إعادة (7) سيارات