أخبار مصرعاجل

جهود مديريات الامن في 24 ساعة ..تنفيذ (75922) حكم قضائى متنوع و 175 سلاح ناري و(211) قضية مخدرات و17 بلطجي و(21300) مخالفة مرورية

 كتب طارق درويش

 فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

  •  فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (عدد 175 قطعة سلاح ناري ، بحوزة 145 متهم).. وذلك على النحو التالى:
  • (18) بندقية آلية .
  • (3) بنادق رصاص.
  • (35) بندقية خرطوش.
  • (8) طبنجات.
  • (111) فرد محلى.
  • (245) طلقة مختلفة الأعيرة.
  • (20) خزينة متنوعة.
  • ضبط (205) قطعة سلاح أبيض.
  •  فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (75922) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:
  • (327) حكم جناية.
  • (21890) حكم حبس جزئى.
  • (4216) حكم حبس مستأنف.
  • (38926) حكم غرامة.
  • (10563) حكم مخالفة .
  • فى مجال ضبط قضايا المخدراتضبط (211) قضية مخدرات بحوزة (228) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
  • كمية من مخدر البانجو وزنت (25,625 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الحشيش وزنت (6,618 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,643 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام).
  • كمية من مخدر الشابو وزنت (801 جرام).
  • كمية من مخدر البودرة وزنت (180جرام).
  • كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,911 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الفودو وزنت (45 جرام).
  • عدد (2712) قرص مخدر.
  •  فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربينضبط (43) متهم.
  •   فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجةضبط (17) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
  • فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (216) دراجة نارية مخالفة.
  • فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتهاإعادة (3 سيارات).
  • فى مجال ضبط المخالفات المروريةضبط (21300) مخالفة مرورية.
  • فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم.
  • تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 

Post Views: 32

مقالات ذات صلة

منذ 6 ساعات
515

حسم 2020 وتحية للسيسي المتين

منذ 7 ساعات
519

إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2093) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة

منذ 7 ساعات
513

جهود وزارة الداخلية خلال اسبوع القضاء علي بؤر اجرامية لاباطرة الكيف وتجار السلاح والتشكيلات العصابية والمتلاعبين بصحة واقوات المواطنين و المخالفين لقرار البناء وتنفيذ احكام بالجملة

منذ 8 ساعات
509

ضبط 32 خالفوا قرار البناء

Don`t copy text!