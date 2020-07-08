محافظ القليوبية يشهد إزالة 15 مبنى مخالف بكفر شكر على حرم النيل بالتنسيق مع حماية النيل ومديرية أمن القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية، أن نهر النيل حق للجميع ولن نسمح بتشويه مظهره الجمالي وإقامة منشآت خرسانية أو سكنية عليه، ولن نسمح لأحد بالتعدي عليه أيا كان نوع التعدي.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الحملة المكبرة لتنفيذ عدد 15 قرار بناء بالمخالفة على النيل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر علي مساحة 3000 متر، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وإدارة حماية النيل، حيث تم إزالة جميع الحالات المخالفة اليوم، وجاري استكمال الحملة غدا لإزالة عدد 3 قاعات أفراح مخالفة أيضا، على حرم النيل، كما تم التنبيه على أصحابها بإخلائها لتنفيذ الإزالة صباح الغد .

وتنوعت المخالفات والإزالات مابين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور، أو بناء قاعات أفراح وكافيتريات وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات، الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل بمدن كفر شكر وبنها والقناطر وطوخ، بمعاونة مديرية الري وحماية النيل ولن يتم التهاون في أي مخالفة أو تركها.

وشدد ” الهجان”، على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أراضي أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون ووضع لافتات توضح ملكية الدولة لتلك الأراضي لمنع عودة التعديات، والحفاظ عليها لحين استغلالها في مشروعات تنموية تعود بالنفع على أبناء المحافظة ِ