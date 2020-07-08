عاجل إسكان النواب”: 4 حالات لتوريث شقق الإيجار القديم في القانون الجديد

كشف النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم من المنتظر أن يعرض على البرلمان مع بداية عام2021.

وأضاف مخاليف، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر التليفزيون المصري اليوم الأربعاء، أن عقد الإيجار وفقا للقانون الجديد سيكون مفتوحًا حتى وفاة كاتب العقد الأول وإن السماح لأبنائه بالبقاء في الشقة بعد وفاته سيكون فقط في 4 حالات، للأطفال حتى تنتفي عنهم صفة الطفولة واكتساب الأهلية، ولذوي الاحتياجات الخاصة، وللبنت التي لم تتزوج وللبنت المطلقة غير الحاضنةوأشار إلى تحرير العلاقة لصالح المالك في حال الإغلاق التام للشقة لمدة 3 سنوات وذلك لحماية الثروة العقارية، لافتًا إلى أن القيمة الإيجارية للشقق وفقا لمشروع القانون ستكون بسعر جرام الفضة في الفترة الحالية.