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إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2342) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

 

 كتب طارق درويش

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات
الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا)
المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية
والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن
إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24
ساعة.. عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2342) سائق نقل جماعى لعدم
إرتداء الكمامة الواقية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً
على سلامة المواطنين.

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