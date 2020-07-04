وزارة الداخلية تحقق ارقام قياسية في ضبط القضايا المتنوعة مخدرات و ضرائب وسرقة تيار كهربائي وتنفيذ لحكام و مخالفة قرار البناء والتموين والمرور والتشكيلات العصابية واموال عامة في حملة شهر اشغال شاقة وعمل متواصل

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة كل صور الجريمة وأشكال الخروج على القانون وضبط

حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام

القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر

على الإقتصاد القومى للبلاد.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ

إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا .. فقد واصلت

أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه

تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى ، أسفرت جهودها خلال شهر .. عن تحقيق النتائج الإيجابية

التالية:

فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا

ضبط (28779) قضية تموينية متنوعة .

ضبط (37) مقهى مخالف.

غلق (7) مكان نشاط تعليمى مخالف.

غلق (6865) محل مخالف لقرار الغلق.

وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط (عدد 150683 شخص، عدد 82526 مركبة مخالفة).

فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء

تم ضبط عدد (3409 شخص) بإجمالى عدد (3289 مبنى).

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)

، وكذا منطقة السحر والجمال بدائرتى محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (748

متهم).. وبحوزتهم ما يلى:

(56) قطعة سلاح نارى.

(78) طلقة مختلفة الأعيرة.

(2) قطعة سلاح أبيض.

(52) قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (6,609 كيلو جرام لنبات

البانجو المخدر – 940 جرام لمخدر الحشيش – 1,021 كيلو جرام لمخدر الهيروين –

عدد 35 قرص مخدر).

(2) قطعة سلاح أبيض.

 (52) قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (6,609 كيلو جرام لنبات

البانجو المخدر – 940 جرام لمخدر الحشيش – 1,021 كيلو جرام لمخدر الهيروين –

عدد 35 قرص مخدر).

كما تم تنفيذ (16903) حكم قضائى متنوع، وضبط (2088) قضية متنوعة وضبط (2)

متهم هارب.

 تأمين تنفيذ (159) قرار إزالة تعديات متنوعة.

 ضبط وفحص (10793) عنصر إجرامى شديد الخطورة.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط ( عدد 4081 قطعة سلاح نارى ) غير مرخصة بحوزة (3524) متهم.. من بينها: (مدفع

أر بى جى – 3 جرينوف – 3 رشاش – 424 بندقية آلية – 720 بندقية مششخنة وغير

مششخنة – 234 مسدس – 2696 فرد محلى- 8206 طلقة مختلفة الأعيرة – 3 قنابل يدوية

– 2 قاذف أر بى جى).

ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

ضبط (5750) قطعة سلاح أبيض.

ضبط (53) تشكيل عصابى، ضموا (163) متهم، إرتكبوا (285) حادث.

ضبط (531) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (6

بنادق آلية – 15 بندقية غير مششخنة– 4 مسدس – 153 فرد محلى – 355 سلاح

أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (1988906) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

(8342) حكم جناية من بينها (13حكم بالإعدام – 306 حكم بالسجن المؤبد).

(579060) حكم حبس جزئى.

(112786) حكم حبس مستأنف.

(995019) حكم غرامة.

(293699) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

 تم ضبط (4972) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (5392) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

 كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (602,246 كيلو جرام) – عدد 20 شجيرة لمخدر

البانجو.

 كمية من مخدر الحشيش وزنت (265,963 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الهيروين وزنت (67,487 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الكوكايين وزنت (55 جرام).

 كمية من مخدر الأفيون وزنت (9,830 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الإستروكس وزنت (51,519 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الفودو وزنت (11,298 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الشابو وزنت (22,701 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الآيس وزنت (235 جرام).

 كمية من البودرة المخدرة وزنت (6,004 كيلو جرام).

 عدد (180174) قرص مخدر.

 كمية من مخدر الماكس بلغت (150 سم).

فى مجال ضبط القضايا النوعية

 إعادة (55) سيارة مُبلغ بسرقتها.

 ضبط (1003) قضية أحداث.

 ضبط (945) قضية مصنفات فنية.

 ضبط (16031) قضية مرافق عامة.

 ضبط (637885) مخالفة مرورية متنوعة.

 كشف غموض (135) حادث (خطف – قتل عمد – سرقة بالإكراه – حريق عمد – إنتحال صفة)

بإجمالى (242) متهم.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

 أسفرت الجهود عن ضبط (327) قضية بإجمالى (359) متهم .. بمضبوطات تجاوزت (19 طن).

فى مجال الأمن الإقتصادى

 فى مجال القضايا التموينية:

– ضبط (37714 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى:

 ضبط (240) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (22078 إسطوانة).. تقدر قيمة

الغاز المدعم 2980530 جنيه).

 ضبط (72) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1002445 لتر).

 ضبط (379) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت

(142,216 طن – 37863 عبوة – 164 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

 ضبط (78) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (70,446 طن – 13739

قطعة – 816 عبوة) سلع مُدعمة متنوعة.

 فى مجال قضايا التيار الكهربائى:

 ضبط (294765) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة

المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد

(179333759 – مائة تسعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة تسعة

وخمسون جنيهاً).

 فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

 ضبط (5988) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (962) قضية

ضرائب عامة، كشف (508) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (311) قضية فى

مجال الجمارك، (59) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (905) قضية

تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (834) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط

(39) قضية فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال-

تهريب جمركى بضائع قضايا فى مجال إختلاس المال العام والإستيلاء عليه (17)

قضية إحتيال مصرفى- إحتيال عبر الإنترنت – إستغلال نفوذ حقيقى- غسل أموال – كسب غير

مشروع .. بقيمة بلغت (13997731632- ثلاثة عشر مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون

مليوناً وسبعمائة واحد وثلاثون وستمائة وإثنان وثلاثون جنيهاً مصرياً.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية

المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.