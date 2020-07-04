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كلاكيت ثاني مرة .. كشف فساد مالي واداري بنادي قليوب الاجتماعي .. وأهالي قليوب يستغيثون بوزير الشباب

كتب _بلال أحمد

استمرارا لمحاربة الفساد وحفاظا علي إهدار المال العام ، توصل موقع التايم المصري الي اسرار داخل مجلس إدارة نادي قليوب الاجتماعي وإيمانا منا بدور وزارة الشباب والرياضة بمحاربة الفساد بكافة أشكاله .

كشفت ” التايم المصرية ” أن نجلة مسئول بالاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة وتدعي ( أ . م . بيبرس ) ، تم تعيينها بقرار مجلس إدارة و تتقاضي راتب شهري كبير من النادي يصل لحد منزلها شهريا وذلك ليقوم والدها بتسهيل بعض المهام للمجلس بداخل الوزارة ، لذا نرجو من سيادتكم ارسال لجنة من الوزارة الي النادي والبحث في دفاتر قبض الرواتب ستجدوا اسمها متداونا ضمن الموظفين دون حضورها .

كما كشف موقع ” التايم المصرية ” وجود فاتورة لديزل محول كهرباء بداخل النادي بقيمة ٢٥٨ ألف جنيها ، علي الرغم أن الديزل جاء هدية من وزارة الشباب والرياضة بعد تدخل وتزكية العميد جمال محفوظ عضو برلماني بذات الدائرة ، ولحصول مجلس الإدارة علي أموال زائدة تمكنوا من الحصول علي فاتورة من احد المحلات بقيمة ٢٥٨ ألف جنيه واعطاء صاحب الفاتورة نسبة ١٤ ٪ من حق الديزال و الكابتن الوسيط بين مجلس الإدارة و صاحب المحل تم إعطائه ١٠٠٠ جنيه .

كما قال أحد الشباب من رواد النادي أن النادي أصبح مرتعا لشرب المخدرات واسألوا في ذلك الأمر مدير النادي الذي يشهد كل تلك المهالك ويصمت من أجل الحفاظ علي لقمة عيشه .

ومن جانبهم استغاث أهالي وشباب مركز ومدينة قليوب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بضرورة حل مجلس إدارة النادي كاملا وتغييره بمجلس مؤقت يراعي الله في الشباب والأطفال من زهرات واشبال الرياضات والالعاب المختلفة.