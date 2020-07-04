رئيس حى المناخ يقود حملات مكبرة لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات بكافة الشوارع بنطاق الحى

قاد السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ

حملة مكبرة لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات بنطاق حى المناخ

حيث تم خلال الحملة المرور بالعديد من الشوارع بنطاق حى المناخ لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات

مرورا بشارع ستلنجراد

وبامتداد شارع النصر

وبامتداد شارع كسرى

وبامتداد شارع الأمين

وتم إزالة الباعة الجائلين وفتح الشوارع

كما تم إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات ورفع عربات يد وبنوك خشبية وفروشات من نهر

تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة الشوارع بنطاق حى المناخ لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات

بمشاركة القيادات ومديرى وفريق العمل بإدارة الاشغالات والإدارات المعنية بالحى