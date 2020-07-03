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ننشر أسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الجمعة
ننشر أسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الجمعة
وسجل عيار 18 : 682.25 جنيه للجرام
وعيار 21 : 796 جنيها للجرام
وعيار 24 : 909 جنيها للجرام
وسجل الجنيه الذهب : 6368 جنيها
وتحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة مع تذبذب أداء الدولار الأمريكي خلال التعاملات وبالتزامن مع مكاسب الأسهم.
وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة سوق العمل الأمريكي 4.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، فيما تراجع متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.
وتجاوزت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة التقديرات خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي بنحو 10 بالمائة مع هبوط الصادرات.
وعلى الجانب الآخر، أقر مجلس النواب الأمريكي بالأمس تشريعاً يعاقب البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين المؤيديون لقانون الأمن القومي الذي دخل حيز التنفيز في هونج كونج الثلاثاء الماضي وتم اعتقال حوالي 370 شخص بالأمس.