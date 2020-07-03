ننشر أسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الجمعة

وسجل عيار 18 : 682.25 جنيه للجرام

و عيار 21 : 796 جنيها للجرام

و عيار 24 : 909 جنيها للجرام

وسجل الجنيه الذهب : 6368 جنيها

و تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة مع تذبذب أداء الدولار الأمريكي خلال التعاملات وبالتزامن مع مكاسب الأسهم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة سوق العمل الأمريكي 4.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، فيما تراجع متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.

وتجاوزت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة التقديرات خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي بنحو 10 بالمائة مع هبوط الصادرات.