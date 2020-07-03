مدير اعلام القليوبية.. بيان 3 يوليو قرار شعب

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات ان 3 يوليو 2013 يوما استثنائيا، في تاريخ الوطن حيث شهد حصاد ثورة 30 يونيو 2013 بعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي عيسى العياط وإعلان خارطة طريق للمستقبل من أجل إنقاذ مصر، بعد عام واحد من حكم جماعة الإخوان المسلمين الارهابية، شهد اعتداء على هوية مصر ودورها ومكانتها وسيادتها، عام من الفشل فى إدارة البلاد، وتهديد أمن واستقرار الوطن.

أضاف عرفة في تصريحات صحفية صباح اليوم الجمعة انه فى الثالث من يوليو عام 2013، كان الجميع ينتظر بيان القوات المسلحة، الملايين فى الشوارع تطالب بإسقاط حكم الإخوان، رافعين شعار “يسقط يسقط حكم المرشد” لعلمهم أن القرارات التى كان يتخذها مرسى خلال حكمه كانت من مكتب الإرشاد.

وبعد ان القى المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع آن ذاك بيان 3 يوليو 3013 احتفل المصريون فى ميدانى التحرير والاتحادية، إلى جانب مختلف محافظات مصر وعمت الأفراح فى الشوارع بعد أن سقط حكم الإخوان، وبهذه المناسبة الغالية على كل المصريين، طالب الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية استثمار هذه المناسبة الخالدة فى تجديد التفويض والدعم لقيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة لاتخاذ كافة الاجراءات التى تحافظ على امن مصر القومى