محافظ القليوبية يتابع اعمال تجميل وتشجير حديقه منطقه ربط محور مصر الجديده بطريق شبرا بنها الحر

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ظهر اليوم اعمال تجميل وتشجير بحديقه منطقه الربط حيث تم زراعة عدد من النخيل والاشجار بالمنطقة كما تم عمل سور حول الحديقة وقد وجه المحافظ بسرعه الانتهاء من أعمال الإنارة والتشجير وتجدر الإشارة إلى أن منطقه الربط تبدا من نزله كوبري مسطرد حتي بدايه طريق شبرا بنها الحر مارا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمه

الذي يبلغ طوله 4000 م٢.

كما أوضح المحافظ بأن المحور يساعد فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة والذي سينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية وإضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الفترة الماضيةوجاء التفقد بحضور الدكتور /سمير حماد نائب المحافظ والدكتور / بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمه