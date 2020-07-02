لاسباب غير معروفة : تعدد انواع بؤر الفساد فى محافظة الشرقية

الشرقية / محمد يعقوب

تقدم حسام احمد عمر الفلكى العضو البارز فى جبهة محاربة الفساد بالشرقية باستغاثة موجهة الى رب العائلة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى وايضا النايب العام المصرى وهيئة الرقابة الادارية واللواء مدير الامن الوطنى بمصر وايضا وجهة الفلكى استغاثته الى مدير الجهاز لمركزى للمحاسبات والى جميع السلطات المحاسبية والرقابية فى مصر وعاد مناشدا كل وطنى شريف فى مصر من اعلاميين ونقاد ومن له صلة باولى الامر ويستطيع ايصال ذلك الصوت المنخنق من ضخامة حجم الفساد بالشرقية معلنا عن صورة حية وعلى الطبيعة من صور وحلقات مسلسل الفساد والافساد بالشرقية والذى يتعلق باهدار المال العام واموال الدولة فى بناء عقارات سكنية بمنطقة ابو الأخضر وتركها دون سكان حتى اصبحت عرضة لبائعى الخردة ومأوى للبلطجية طارحة سؤاله التقليدى — لمصلحة من يحدث ذلك ؟؟

وليس ذلك فقط ولكن يوجد ايضا انشاء قنطرة على ترعه الوادي البر الشرقي بتكلفة 7 مليون جنيه على بعد مسافه كيلو من كوبري بتكلفة 6 مليون جنيه ؟

و اقامه لايقل عن 400 برج سكني على ارض زراعية بمنطقة الغشام دون تنفيذ قرار إزالة واحد ؟

وشراء صفقة كاوتش غير صالحه لمعدات الحملة الميكانيكيه برئاسة مركز ومدينة الزقازيق اثبتت فقد صلاحيتها من أول أسبوع تشغيل ؟

واقامه بناء على املاك الدوله بمنطقة الإشارة دائرة قسم ثان حي مستشفى العبور؟

والاستيلاء على منطقه لسان بحر ابولاخضر بجوار مدرسة ابولاخضر الاعداديه مساحه لاتقل عن خمس قراريط؟

والاستيلاء على ملكيه الأوقاف بوضع اليد دون صفه على مساحه شاسعة بمنطقة كفر الحصر؟

وإهدار اموال المحافظة في خطة الرصف رغم عدم تجاوز المدة القانونيه على معظم طرق المدينه من رصف مستحدث؟

وهكذا إهدار نحو 250 الف جنيه على إنشاء سقيفه (تانده صاج) بالوحدة المحليه بالزهراء لايتعدى قيمتها 30 الف جنيه؟

ومثلها إهدار اموال الدوله على إنشاء بوابه بمدخل بردين لا فائدة ولا نفع منها؟

وغلق مشروع المحاجر والنقل الداخلي والذي يعدوا أكبر الموارد المالية على مستوى محافظة الشرقيه وتسريح عمالتهم ومعداتهم وعدم احترام حكم القضاء الصادر بشأنهم؟

فكل ماتم سرده يعد نقطة في بحر الفساد بالمحافظة دون التصدي له مما كان له الأثر السيئ في نفوس شعب الشرقيه الذي زهد الحياة بسبب احتضار المحافظة دون الاهتمام بالتدخل لمحاسبة المتسببين وهو الامر الذى يعمل فى اتجاه معاكس لاتجاه الرئيس السيسي والذى لا ينام ليل نهار لبناء مصر الحديثة وقال الرئيس يبنى والمفسدون يهدمون – فمن يوقف ذلك المسسل الذى زكمت رائحته الفاسدة العفنة الانوف اعطت الاحساس لدى المواطنين المتطلعين الى مصر الستقبل بالاحباط واليأس المطلق