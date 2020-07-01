88 طربة حشيش ومخدر الفودو والإستروكس في حملة مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى

المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها..فقد

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات

الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج

التالية:

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة أسيوط.. وبحوزته عدد 48 طربة لمخدر الحشيش

وزنت 4,800 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول.

ضبط ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات مسجلة حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة فايد

بالإسماعيلية .. وبحوزتهم عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مبلغ

مالى – 3 هاتف محمول) .

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) بدائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية .. وبحوزته (عدد

15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,750 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط 4 أشخاص حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا .. وبحوزتهم عدد 1174

قرص مخدر لعقارى تامول – ترامادول – سيارة – توك توك بدون لوحات – مبلغ مالى –

4 هاتف محمول .

ضبط 6 أشخاص لأربعة منهم معلومات مسجلة حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة مركز شرطة

المنيا.. وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 450 جرام – 2 دراجة نارية بدون

لوحات – مبلغ مالى – 4 هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان.

و ضبط أحد الأشخاص له معلومات مسجلة حال إستقلاله دراجة نارية بالقرب من مسكنه

بدائرة مركز الفتح بأسيوط .. وبحوزته كمية لمخدر الباودر المادة الفعالة لمخدرى الفودو

والإستروكس وزنت 100 جرام – كمية لمخدر البانجو فولة وزنت 10 جرام – مبلغ مالى –

2 هاتف محمول).