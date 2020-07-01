محافظ القليوبية يسلم شيكات للعرائس الايتام من ابناء المحافظة

بمشاركة جمعية الاورمان

كتب محمد أسامة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتسليم شيكات المساعدات المالية لعدد 9 عرائس من الفتيات اليتيمات من ابناء المحافظة باجمالى 63 الف جنيه وذلك بحضور الاستاذ/مجدى حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والعميد احمد على نائبا عن اللواء/ممدوح شعبان مدير جمعية الاورمان والاستاذة ولاء صلاح مدير ادارة التواصل المجتمعى بالمحافظة

وقدم الهجان التهانى للفتيات اليتيمات متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة تعد نواة لتكوين اسر صالحة

مشيدا بجهود المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود التنفيذية لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للاسر الاكثر احتياجا من الارامل والايتام ومحدودى الدخل

مشيرا الى ان هذه المساعدات المالية تاتى فى اطار البرنامج الخيري الذى تتبناه مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الفتيات اليتيمات ومساعدتهن على استكمال الاثاث والتجهيزات الخاصة بمنزل الزوجية لافتا بان مؤسسات المجتمع المدنى نجحت على مدار السنوات السابقة وحتى الان فى دعم زواج العديد من الفتيات اليتيمات من مختلف ابناء المحافظة

وتجدر الاشارة الى ان أهم أعمال جمعية الأورمان بمحافظة القليوبية بناءا علي بروتوكول التعاون المبرم بين محافظة القليوبية وجمعية الأورمان للتعاون في العديد من المجالات (الطبية-الاجتماعية) ومنها عمليات قلب مفتوح ، وزرع قوقعة،سماعات اذن ،وعمليات مياة بيضاء وزرع عدسة وزرع قرنية، وتركيب اطراف صناعية

كما تم توفيرملابس للاطفال الايتام اثناء الاحتفالات بعيد اليتيم واثناء الاعياد كما تم توفير احتياجات لمدرسة المكفوفين والصم والبكم (ادوات دراسية- ملابس وتوفير عجول كاضحية للعيد بالاضافة الى المواد الغذائية وملابس ومفروشات

وما زال التعاون مستمر بين المحافظة وجمعية الاورمان في كافة النواحي الاجتماعية.