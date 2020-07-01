شاهد بالصور .. الهجان يقود حملة إزالة مكبرة بمدينتي بنها والقناطر الخيريه

كتب محمد أسامة

شهد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية يرافقه المهندس / علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها والنائب جمال كوش عضو مجلس النواب إزالة جزئية لمبنى معترض لانحدار خط الصرف بناحية قرية الرملة بمركز ومدينة بنها فضلا عن كونه مخالف لخط التنظيم، اذ ان ازالته سوف يساهم فى مساعدة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية على تنفيذ اعمال مشروع الصرف الصحى لقرية الرملة والقري المجاورة لها

كما تابع الهجان حملة إزالة مكبرة بمنشية الخرس بالوحده المحليه بأبو الغيط بمركز ومدينة القناطر الخيرية، حيث تم إزالة 5 حالات مباني مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مساحه 800م2 جميعها بالمسلحات الخرسانية.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الجهاز التنفيذي وهم اللواء /هشام خشبة السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء / محمد سالم رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية ومن الأجهزة الأمنية اللواء / خالد الديب مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا والعميد / إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية

وخلال الحملة توجه المحافظ بالشكر والتقدير ، لقوات الأمن والتشكيلات المشاركة فى الحملة على جهدهم الدؤوب في تأمين الجهاز التنفيذي والمعدات أثناء تنفيذ الحملة، وذلك لتنفيذ القانون وإرساء هيبة الدولة وحماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها.