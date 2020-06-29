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30 يونيه 2013 إرادة وطن وعبقرية زعيم

كلما أقبل علينا 30 يونية
يعود بي الشوق والحنين الي ذلك اليوم التاريخي الذي ولدت فيه مصر من جديد
ووهبها العلي القدير
قائد عظيم ساند ثورة شعبها وحماها من الخونة والعملاء تجار الدين
لقد قضي الزعيم عبد الفتاح السيسي علي أحلام المأجورين المتسترين وراء الدين وانهي وللابد حلم دولة الخلافة الذي راود فكر وخيال العثمانلي أردوغان
لقد أعاد القائد والزعيم
عبد الفتاح السيسي لمصر قوتها وهيبتها وريادتها
لقد أعاد بناء مصر الحديثة
مصر الجديدة
في هذا اليوم الخالد
تحية اعزاز لمن وضع روحة علي اكفه من أجل مصر وشعبها
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تحية اعزاز للقوات المسلحة المصرية الدرع والسيف
تحية اعزاز لشرطة مصر المدنية التي أعادت الأمن والأمان للمواطن المصري
وتحية لشعب مصر المناضل
شعب مصر الابي
تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر
كمال حسنين حسين
رئيس حزب الريادة

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30 يونيو ..ثورة شعب عظيم وقائد حكيم

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