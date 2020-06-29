30 يونيه 2013 إرادة وطن وعبقرية زعيم

كلما أقبل علينا 30 يونية

يعود بي الشوق والحنين الي ذلك اليوم التاريخي الذي ولدت فيه مصر من جديد

ووهبها العلي القدير

قائد عظيم ساند ثورة شعبها وحماها من الخونة والعملاء تجار الدين

لقد قضي الزعيم عبد الفتاح السيسي علي أحلام المأجورين المتسترين وراء الدين وانهي وللابد حلم دولة الخلافة الذي راود فكر وخيال العثمانلي أردوغان

لقد أعاد القائد والزعيم

عبد الفتاح السيسي لمصر قوتها وهيبتها وريادتها

لقد أعاد بناء مصر الحديثة

مصر الجديدة

في هذا اليوم الخالد

تحية اعزاز لمن وضع روحة علي اكفه من أجل مصر وشعبها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تحية اعزاز للقوات المسلحة المصرية الدرع والسيف

تحية اعزاز لشرطة مصر المدنية التي أعادت الأمن والأمان للمواطن المصري

وتحية لشعب مصر المناضل

شعب مصر الابي

تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر

كمال حسنين حسين

رئيس حزب الريادة