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هام وعاجل .. وزير التعليم يكشف حقيقة إصدار قرار بمنع المدارس الخاصة من تحصيل المصروفات

 

كشف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، أن هناك أحد المدارس الخاصة نشرت خطة غير صحيحة لوزارة التربية والتعليم عن العام الدراسي الجديد وذلك كي يحصلوا على المصروفات الدراسية كاملة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمر أديب أن الوزارة لم ترسل أي منشورات خاصة بمصروفات العام الدراسي الجديد لأي مدرسة ، مؤكدا أنه إذا طالبت المدارس الخاصة المصروفات الدراسية مع نسب الزيادة المحددة من الوزارة لابد من دفعها، لأن المدارس الخاصة عليها مصروفات مثل المرتبات وغيرها.

وتابع شوقي انه من حق ولي الأمر يعترض إذا طالبت المدارس الخاصة بنسب زيادة أكثر من التي أقرتها الوزارة ، مؤكدا أن الوزارة لن تترك هذه المدارس تفعل ما يحلو لها.

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